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Rosario|12

CIUDAD. La construcción cayó en julio y en Rosario se siente el impacto

La crisis se profundiza ladrillo a ladrillo

La actividad del sector cayó un 4,6% en julio, según el Indec. La Cámara de la Construcción de Rosario estima que se perdió “entre el 25 y el 30 por ciento de la actividad” en los dos años.

Construcción Andres Macera

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