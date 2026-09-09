Arruabarrena habló tras la victoria de Boca: lesionados, el viaje imprevisto de Montero y cómo planea la revancha

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09 de septiembre de 2026 - 12:22
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Boca vs San Paulo
Boca Juniors' midfielder #05 Leandro Paredes shoots past Sao Paulo's forward #10 Luciano during the Copa Sudamericana quarter-final first leg football match between Argentina's Boca Juniors and Brazil's Sao Paulo at La Bombonera stadium in Buenos Aires on September 8, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
JUAN MABROMATA. AFP
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