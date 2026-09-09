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Arruabarrena habló tras la victoria de Boca: lesionados, el viaje imprevisto de Montero y cómo planea la revancha

El técnico de Boca analizó el primer duelo contra São Paulo y explicó el delicado momento que atraviesa el arquero: “Es un golpe muy duro”.

Boca vs San Paulo Boca Juniors' midfielder #05 Leandro Paredes shoots past Sao Paulo's forward #10 Luciano during the Copa Sudamericana quarter-final first leg football match between Argentina's Boca Juniors and Brazil's Sao Paulo at La Bombonera stadium in Buenos Aires on September 8, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA. AFP

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