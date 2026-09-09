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Peligro de Wolf

Receta de cocina para el día después de la magia

El secreto para digerir la ausencia de Lionel Messi en el seleccionado argentino.

Victor Wolf
Por Victor Wolf
ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Lionel Messi of Argentina reacts during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Messi ya no vestirá la camiseta argentina. EFE. EFE

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