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Córdoba|12

Las dos nenas fueron entregadas a familias equivocadas y la Justicia estableció resarcir el daño moral

Intercambio de bebés en Córdoba: Indemnización millonaria para tres mujeres

El Estado provincial deberá afrontar una indemnización de hasta $30 millones por cada caso, luego de confirmarse que dos bebés fueron intercambiadas hace 46 años en una maternidad de Córdoba.

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