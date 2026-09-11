Franco Colapinto terminó 14° en la Práctica Libre 1 en Madrid

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El pilarense recorrió por primera vez el Madring y mostró avances en su monoplaza, en un entrenamiento que lideró George Russell.

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