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Salta|12

Rosario de Lerma

Imputan a una policía y a un hombre por estafa y extorsión vinculadas a un traslado

La investigación reveló que la agente usó una identidad falsa y un número alternativo para solicitar dinero a una colega a cambio de gestionar que la trasladaran de dependencia.

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