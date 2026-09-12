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Acuerdo unánime en la cumbre de Nueva Dehli
Los BRICS piden “máxima contención” en Oriente Medio
El bloque evitó referencias directas a la guerra en Ucrania, pero reclamó el alto el fuego y acceso humanitario en Gaza y la retirada de fuerzas israelíes del territorio libanés.
12 de septiembre de 2026 - 21:48
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18th BRICS Leaders' Summit in New Delhi
Foto oficial de la cumbre de los BRICS en Nueva Dehli.
ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL. EFE
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