De Quilmes a China: la casa de estudios bonaerense que abrió una puerta al mundo
“La universidad pública me dio todo”
En medio del recorte del gobierno de Javier Milei y de la pelea por la Ley de Financiamiento Universitario, el recorrido de Tomás Nievas muestra cómo la educación superior del conurbano puede transformar una formación local en oportunidades internacionales, aun cuando el sistema enfrenta dificultades para sostener salarios docentes, investigación, cursadas e intercambios académicos.