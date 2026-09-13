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Deportes

En cancha de Tigre

Rosario Central volvió al triunfo con un penal de Di María

Ambos llegaban en un mal momento y con misma cantidad de puntos en la zona B del Torneo Clausura.

Tigre vs Central Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.
Di María pateó el penal con mucha categoría. FOTOBAIRES. FOTOBAIRES

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