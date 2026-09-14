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El Mundo

Las designaciones priorizan el apoyo al fujimorismo antes que la carrera diplomática

Perú nombra nuevos embajadores y refuerza su giro a la ultraderecha

Entre los nombramientos se destaca el del nuevo embajador en Argentina, el militar retirado Carlos Tubino, y el del excrítico del fujimorismo, Álvaro Vargas Llosa, para la embajada en EE.UU.

Carlos Noriega
Por Carlos Noriega
Carlos Tubino carlos pareja Aurelio Pastor Alvaro Vargas Llosa
Carlos Tubino, Carlos Pareja, Aurelio Pastor y Alvaro Vargas Llosa fueron designados en distintos países REDES SOCIASLES

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