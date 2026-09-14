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Se trata de 125 piezas
Un vecino de Puerto Madryn paseaba a su perro y encontró huesos humanos a la vera de la ruta
El Ministerio Público Fiscal ordenó que se realicen estudios para precisar su antigüedad y procedencia.
14 de septiembre de 2026 - 17:34
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Caminaba con su perro y encontró 125 piezas óseas en Puerto Madryn
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