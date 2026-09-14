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El País

Causa por enriquecimiento ilícito

Tiempo de descuento: Adorni tiene hasta el miércoles para explicar su patrimonio

El fiscal Pollicita espera las respuestas a las 20 preguntas que les envió al exjefe de Gabinete y su esposa. El siguiente paso sería el llamado a declaración indagatoria.

Manuel Adorni
TOMAS CUESTA. Getty Images via AFP

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