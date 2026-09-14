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Más de 14 mil vecinos participaron de Lomas Corre en Comunidad 2026
14 de septiembre de 2026 - 14:04
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La jornada deportiva se realizó en el marco de los festejos por el 165° aniversario de Lomas de Zamora.
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