Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 14 de septiembre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Mara Pedrazzoli</span><span style="white-space: pre-wrap;">En el debate público se instaló la idea de que la Argentina somete al capital privado a una “presión tributaria asfixiante”. Sin embargo, la situación es más bien la opuesta. En las últimas décadas se erosionó la contribución fiscal de las grandes compañías que operan en el país, mientras se les mantuvieron importantes subsidios y beneficios fiscales. Mercado Libre, empresas mineras, petroleras y concesionarias de servicios públicos aparecen en el tope de gama entre las más favorecidas: abultadas de ganancias y, en paralelo, con ventajas tributarias, que terminaron de configurar un esquema fuertemente regresivo. En algunos casos, los subsidios llegaron incluso a superar los impuestos pagados. ¿Quién absorbe el costo de una estructura impositiva cada vez menos exigente con las compañías de mayor tamaño?</span>