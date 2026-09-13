Personas con discapacidad atravesadas por las deudas y la morosidad
“Nos desordenaron la vida”
La crisis del sistema de apoyos, el ajuste en las pensiones y los problemas de salud mental forman un combo letal que se retroalimenta con el endeudamiento familiar. Página/12 recogió los testimonios de madres y trabajadores con discapacidad con los sueldos embargados y las cuentas en rojo, que pelean para no quedar aún más al margen. El Estado, a su vez, mantiene una deuda millonaria con los prestadores.