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Una jornada gastronómica especial
Noche de la pizza y la empanada 2026: todos los locales que participan y cuáles serán los descuentos
La 43ª edición será el martes 15 de septiembre y reunirá a pizzerías y casas de empanadas adheridas. Habrá beneficios especiales y un mapa online para consultar establecimientos y condiciones.
13 de septiembre de 2026 - 21:45
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La pizza y la empanada vuelven a ser protagonistas de una de las jornadas gastronómicas más esperadas del año.
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