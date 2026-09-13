El PRO y LLA siguen sin llegar a un acuerdo para la eliminación de las PASO

AGOSTO 27:El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos hoy en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli,

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 27:El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos hoy en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, con quienes se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzó en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.FOTO NA: PRESIDENCIA

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