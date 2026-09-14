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Córdoba|12

4.500 peregrinos ya pidieron alojamiento en establecimientos religiosos y los lugares que trabajan con contingentes ya registran reservas importantes

Expectativa en Córdoba por la llegada del papa León XIV: crecen las reservas hoteleras y la Iglesia avanza en la organización

Se espera que lleguen alrededor de un millón de visitantes a la provincia desde otros distritos del país y de lugares limítrofes. “Se va a lllenar todo”, aseguran desde el sector hotelero, y sostienen que localidades cercanas también podrían recibir visitantes.

León XIV. El sucesor de Francisco estará en Córdoba el 10 de noviembre. Redes Sociales.

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