4.500 peregrinos ya pidieron alojamiento en establecimientos religiosos y los lugares que trabajan con contingentes ya registran reservas importantes
Expectativa en Córdoba por la llegada del papa León XIV: crecen las reservas hoteleras y la Iglesia avanza en la organización
Se espera que lleguen alrededor de un millón de visitantes a la provincia desde otros distritos del país y de lugares limítrofes. “Se va a lllenar todo”, aseguran desde el sector hotelero, y sostienen que localidades cercanas también podrían recibir visitantes.