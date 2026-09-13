Argentina busca ser campeón del mundo

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Luego de lograr dos subcampeonatos, la selección nacional competirá del 14 al 20 de septiembre en Mérida por el Down Futsal World Cup 2026.
Por
Manuel Barrientos
13 de septiembre de 2026 - 11:12
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La selección argentina de fútbol de personas con síndrome de Down.
PRENSA FADASD
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