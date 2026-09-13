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La Selección FADDIM apuesta por el trabajo de inclusión y el alto rendimiento

Argentina busca ser campeón del mundo

Luego de lograr dos subcampeonatos, la selección nacional competirá del 14 al 20 de septiembre en Mérida por el Down Futsal World Cup 2026.

Manuel Barrientos
Por Manuel Barrientos
PRENSA FADASD seleccion argentina futbol down
Ganadores La selección argentina de fútbol de personas con síndrome de Down. PRENSA FADASD

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