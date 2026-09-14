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Cónclave con Milito y Saja
Sorpresa en Racing: Vojvoda sigue
A pesar de las seis derrotas en nuevas fechas, la dirigencia académica optó por estirar el ciclo del DT hasta, al menos, la próxima fecha: el viernes contra Sarmiento en un Cilindro caliente. El horizonte cercano al que apuntan Milito y compañía.
14 de septiembre de 2026 - 22:02
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Vojvoda se mostró muy contrariado durante el partido con Huracán.
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