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El País

La ley de Defensa de la Soberanía

Un proyecto plagado de trampas para la democracia

La iniciativa prevé respuestas a supuestas amenazas, externas e internas, sin que medie un control parlamentario. El rol de las Fuerzas Armadas.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
Cadena nacional Presidencia

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