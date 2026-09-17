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El Capitán siempre presente
Messi saludó a los atletas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El astro argentino se refirió a quienes todavía tienen competencias por delante y les transmitió sus mejores deseos para las próximas jornadas con un video en redes sociales.
17 de septiembre de 2026 - 22:32
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Messi saludó a los atletas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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