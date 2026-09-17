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El conjunto de Liniers reclamó que el xeneize usó seis extranjeros

Boca-Vélez: el Tribunal postergó el fallo hasta la semana que viene

La resolución debe salir en breve, porque el 27 está prevista la semifinal de la Copa Argentina entre Racing y el ganador de la serie.

Boca vs Vélez
Enner Valencia, uno de los seis extranjeros de Boca que firmaron planilla ese día. FOTOBAIRES

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