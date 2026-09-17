El humo no paga las deudas

Marcha de los Endeudados

Marcha bajo el lema «Marcha de los Endeudados», movimientos sociales y sindicatos protestan contra el creciente endeudamiento de los hogares, alegando una crisis financiera que obliga a las familias a solicitar préstamos para cubrir necesidades básicas como alimentación y salud.

CATRIEL GALLUCCI BORDONI. NurPhoto via AFP