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Cultura

Advertencia de la Federación de Libreros

“Emergencia librera” por la caída de ventas y el fuerte aumento de los costos

FALPA (Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades Afines) exige medidas urgentes de alivio fiscal a nivel nacional, provincial y municipal.

ROSARIO, 27-04-2018, CULTURA, LITERATURA, SEMANA DE LA LECTURA, NOCHE DE LIBRERIAS ABIERTAS, LIBRERIA OLIVA,
Andrés Macera

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