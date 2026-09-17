Nicolás Kreplak advirtió por la presión del PAMI sobre la salud pública
El Hospital Alende de Mar del Plata se quedó sin camas por la crisis del sistema
El hospital tiene 45 pacientes en la guardia y otros 17 de la Región Sanitaria VIII esperan ser derivados para recibir prestaciones de mayor complejidad. El ministro de Salud bonaerense señaló a Buenos Aires/12 que el rechazo de afiliados en clínicas y las dificultades de financiamiento trasladaron una parte creciente de la demanda al sector estatal.