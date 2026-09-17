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Sociedad

Inteligencia artificial sin control

Cómo apagar una IA descontrolada

Expertos advierten que se vuelve más compleja la posibilidad de “cerrar” la inteligencia artificial mientras actúe de forma cada vez más autónoma.

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