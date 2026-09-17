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La legislación que pasó por el Congreso apunta a los sectores de energía y defensa rusos

Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

El texto le otorga a Donald Trump el poder de imponer aranceles de hasta el 100 por ciento a los cinco principales países importadores de gas y petróleo rusos.

US President Donald Trump arrives to speak during the Republican National Midterm Convention at the American Airlines Center in Dallas, Texas on September 9, 2026. US Republicans open an extraordinary midterm convention in Dallas on September 9 betting that putting Donald Trump at the center of their campaign can rescue a party facing grim election forecasts -- despite the president's negative approval ratings. (Photo by Eric Lee / POOL / AFP)
El presidente Donald Trump ya anticipó que promulgará la legislación AFP. AFP

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