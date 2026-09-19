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El País

En busca de aprobar el Presupuesto

El Gobierno cede ante los aliados y acepta cambios en el ajuste a Discapacidad

Tras los cuestionamientos de propios y ajenos, la Casa Rosada reemplazará el capítulo original por una propuesta negociada con PRO, UCR y fuerzas provinciales.

Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 17 de septiembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina
Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 17 de septiembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 17 de septiembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Sofia Areco / Comunicación Senado.- Sofia Areco/ Comunicacion Senado

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