Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

Las regiones ucranianas anexadas participan por primera vez

Rusia comienza las elecciones parlamentarias en plena guerra con Ucrania

El proceso se vio afectado por la amenaza de drones, que obligó al cierre temporal de los colegios electorales en la ciudad balneario de Sochi.

People register to vote in Russia's parliamentary election at a polling station in Saint Petersburg on September 18, 2026. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)
Votantes se registran en un centro de votacion de San Petersburgo. OLGA MALTSEVA, AFP -. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La herencia judicial de la gestión Garro

Tres detenidos por estafas masivas con loteos irregulares en La Plata

La Justicia hizo lugar a una medida que apunta a cubrir a usuarios que tomaron créditos

Una cautelar contra ocho prestamistas no bancarios

Por Juan Manuel Meza
El camino a 2027

Con armado en la región capital, el peronismo federal avisa que está listo para las PASO

Por María Belén Robledo
El Washington Post sostiene que las bajas estadounidenses superan la cifra oficial

Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz que intentó cruzar sin su permiso

Exclusivo para

El indicador de la Di Tella tocó el 82%

Más cerca de la recesión económica

Peligro de Wolf

Vení Benín, jugá conmigo (¿a quién trajeron?)

Por Victor Wolf
Se profundiza el conflicto

Reino Unido salió a responderle a Milei tras el proyecto de Ley de Soberanía por Malvinas

En la Ciudad de Buenos Aires

Los deudores alimentarios ya no podrán apostar online

El País

Viaja a Estados Unidos y desespera por una bilateral con Trump

Milei lleva la sobreactuación por Malvinas a la ONU

Rechazos al proyecto malvinero de Milei

Defensa de la soberanía, un proyecto a imagen y semejanza de Donald Trump

Por Paula Marussich
La Cámara de Apelaciones hizo lugar a una denuncia por usurpación

Los despedidos de FATE resisten la orden de desalojo: “Es un mamarracho”

Buscan ampararse en la ley antimafia estadounidense

Causa $LIBRA: la demanda colectiva suma antecedentes judiciales para ir por Hayden Davis

Economía

Se trata del mayor aumento semanal en seis meses

El riesgo país, en 526 puntos

Por la suba de las exportaciones y precios internacionales favorables

El superávit comercial se mantuvo en alza

OPINION

El FMI, Macri y una causa que no quieren investigar

Por Betina S. Stein
El indicador de la Di Tella tocó el 82%

Más cerca de la recesión económica

Sociedad

El acusado estudia la carrera de maestro de nivel primario en Lanús

Una estudiante de 19 años denunció por abuso a un compañero de 47 años

Una concentración pacífica frente a la Embajada

Organizaciones locales denuncian los ataques contra a la comunidad LGBTIQ+ en Turquía

Concesionan la histórica Estación Sola en Barracas

Un símbolo de la Argentina ferroviaria será un polo logístico de camiones

Por Santiago Brunetto
Extorsionaba a chicos para que se autolesionaran y acuchillaran gente por la calle en Suecia

Condenado por crímenes de violencia digital

Por Julián Varsavsky

Deportes

En Santiago del Estero, el final tuvo 16 minutos adicionales

Liga Profesional: Central Córdoba reaccionó y empató ante Defensa

FIFA los calificó como "Internacional 1er Nivel"

Buenas noticias para Scaloni: los jugadores sancionados podrán “limpiarse” en los amistosos

El equipo de Dibu Martínez y Barco fue una sombra

Premier League: después de 88 años, Brentford batió a Chelsea de local

Jornada movida en Núñez en la previa del partido del sábado

River va contra Huracán y Di Carlo, contra Chiqui Tapia