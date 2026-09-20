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Julián Alvarez entró y fue silbado

El Atlético derrotó al Real Madrid con un Giuliano Simeone clave

El hijo del Cholo generó el penal del 1-0 y se anotó la asistencia en el segundo gol del Colchonero. Mourinho se quejó del arbitraje en conferencia de prensa.

Players react after the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. Atletico Madrid won 2-1. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Julián Álvarez abraza a Bernardo Silva tras el partido. AFP. AFP

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