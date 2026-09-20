La historia de Rosa Delfina Costa, María Cristina Onis y José María Estévez, los tres desaparecidos del complejo nuclear local
Ezeiza reconstruyó las huellas de la dictadura en el Centro Atómico
A 50 años de la dictadura y de la Noche de los Lápices, el Concejo Deliberante reunió a docentes, trabajadores y estudiantes para abordar el terrorismo de Estado dentro de la CNEA. La jornada, enmarcada en la muestra “Ana Frank: Memoria, Verdad y Justicia”, culminó con un documental realizado por estudiantes secundarios sobre la vida de las víctimas.