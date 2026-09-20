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Buenos Aires|12

La historia de Rosa Delfina Costa, María Cristina Onis y José María Estévez, los tres desaparecidos del complejo nuclear local

Ezeiza reconstruyó las huellas de la dictadura en el Centro Atómico

A 50 años de la dictadura y de la Noche de los Lápices, el Concejo Deliberante reunió a docentes, trabajadores y estudiantes para abordar el terrorismo de Estado dentro de la CNEA. La jornada, enmarcada en la muestra “Ana Frank: Memoria, Verdad y Justicia”, culminó con un documental realizado por estudiantes secundarios sobre la vida de las víctimas.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
GENTILEZA Los alumnos del Instituto Cultural de Tristan Suárez que realizaron el documental
alumnos del Instituto Cultural de Tristán Suárez Los alumnos del Instituto Cultural de Tristán Suárez que realizaron el documental. GENTILEZA

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