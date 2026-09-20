Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

"Brasil no se curvará ante la arrogancia de ningún presidente del mundo” dijo antes de viajar

La campaña de Lula viaja a los Estados Unidos

Darío Pignotti
Por Darío Pignotti
Lula da Silva, en un acto de campaña en San Pablo. ISAAC FONTANA. EFE

Últimas Noticias

La tecnología robótica avanza en China y se mete en la vida cotidiana

Un día entero en el futuro

Por Celeste del Bianco
Las exigencias de los aliados y la presión de la oposición

El Congreso pone a prueba al Gobierno con los debates por Discapacidad y endeudamiento

Por Paula Marussich
"Brasil no se curvará ante la arrogancia de ningún presidente del mundo” dijo antes de viajar

La campaña de Lula viaja a los Estados Unidos

Por Darío Pignotti
Una guía sobre el negocio de los préstamos y los derechos frente a los abusos

Difunden un “Manual de Autodefensa” para las familias endeudadas

Exclusivo para

“A partir de ahora se abre un paréntesis”, reflexionó

Un sábado a puro Scaloni: entrevista, Sub 19 y nuevos convocados

2-0 ante Turquía en Neuquén

Copa Davis: Cerúndolo y Tirante dejaron a Argentina al borde de los Qualifiers 2027

Por Pablo Amalfitano
Opinión

Geopolítica de la inteligencia artificial

Por Jorge Elbaum
Rechazo opositor al proyecto de Defensa de la Soberanía

Una ley a imagen y semejanza de Trump

Por Paula Marussich

El País

La tecnología robótica avanza en China y se mete en la vida cotidiana

Un día entero en el futuro

Por Celeste del Bianco
Las exigencias de los aliados y la presión de la oposición

El Congreso pone a prueba al Gobierno con los debates por Discapacidad y endeudamiento

Por Paula Marussich
Una guía sobre el negocio de los préstamos y los derechos frente a los abusos

Difunden un “Manual de Autodefensa” para las familias endeudadas

Busca debilitar la rendición de cuentas

Milei avanza con un blindaje para la SIDE y los jefes militares

Por Luciana Bertoia

Economía

Opinión

El elefante en el bazar

Por Hernán Letcher
Por la suba de las exportaciones y precios internacionales favorables

El superávit comercial se mantuvo en alza

Con Milei, mayor presión sobre el empleo y menos trabajo protegido

El “modelo changa” gana cada vez más terreno

Por Mara Pedrazzoli
Si la recaudación no logra una fuerte recuperación

Un ajuste a mayor velocidad

Por Juan Garriga

Sociedad

Peter Thiel y Elon Musk aspiran a la inmortalidad digital, a la creación de superhombres o a escapar a Marte

Los sueños transhumanos del tecnofascismo en Silicon Valley

Por Julián Varsavsky
Marcha y vigilia en Sudáfrica por nueve asesinatos en un municipio

Miles de mujeres contra una serie de femicidios

La Ciudad pidió postergar la movilización

Polémica por la Marcha del Orgullo y la visita del Papa

Por Andrés Osojnik
Para el domingo y el lunes

Alerta amarillo por tormentas fuertes y vientos

Deportes

Por la décima fecha y ante un estadio Monumental repleto

Liga Profesional: Huracán frenó la marcha victoriosa del River de Ponzio

Por la fecha 10 de la Zona B

River perdió 2-1 ante Huracán por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto

Opinión

El deporte universitario, una respuesta a la crisis del deporte argentino

Por Emiliano Ojea *
Ganó 2-1 en Santa Fe y Viera respira

Torneo Clausura: Independiente lo remontó ante Unión