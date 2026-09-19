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El deporte universitario, una respuesta a la crisis del deporte argentino

Emiliano Ojea *
Por Emiliano Ojea *
Deporte Universitario
Entre 2014 y 2023, los Juegos Universitarios Argentinos (JUAR) constituyeron la política pública más importante de nuestro deporte universitario. Archivo -

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