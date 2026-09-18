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Con Milei, mayor presión sobre el empleo y menos trabajo protegido
El “modelo changa” gana cada vez más terreno
La desocupación ampliada trepó al 15,9% y la informalidad al 45%. El cuentapropismo aumentó en 409 mil personas, mientras el empleo asalariado se redujo en 189 mil.
Por
Mara Pedrazzoli
18 de septiembre de 2026 - 21:20
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Más del 94% de la destrucción neta de empleo asalariado la explica la caída de los registrados.
Berazategui1884
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