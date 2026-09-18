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Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 18 de septiembre de 2026

El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

Los pasivos con acreedores del exterior subieron 22.048 millones de dólares en un año.
Los pasivos con acreedores del exterior subieron 22.048 millones de dólares en un año. Los pasivos con acreedores del exterior subieron 22.048 millones de dólares en un año. Lucía Grossman

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