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Marcelo Gallardo comienza su etapa en la Selección de Ecuador: “Es un desafío totalmente nuevo”
El flamante entrenador de La Tri ya está rumbo a Quito para ponerse al frente del equipo en la próxima fecha FIFA: “Hay mucho entusiasmo”.
18 de septiembre de 2026 - 11:06
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Marcelo Gallardo
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