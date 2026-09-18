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Deportes

Se presentaron los torneos de alto handicap en el predio de Palermo

La Triple Corona de polo llega con muchas novedades

El lanzamiento tuvo la confirmación de que el Abierto Argentino será comercializado por la misma empresa que lo hace en el Argentina Open de tenis.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
Los participantes masculinos y femeninos de los torneos. Mel Giselle / Prensa AAP

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