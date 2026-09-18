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El País

El Gobierno anunció un incremento por debajo de la inflación

Una suba de los aranceles de prestaciones en discapacidad a tono con el ajuste

La suba en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas es de apenas 1,7 por ciento. El reclamo de las organizaciones del sector.

El Gobierno dispuso suba en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de apenas 1,7 por ciento. Gentileza -

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