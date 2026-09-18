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Deportes

Se esperan más de 16 mil corredores de 64 países en la prueba porteña

Maratón Internacional de Buenos Aires

A lo largo de los 42 kilómetros de carrera, los participantes conectarán los barrios de Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 15: Esta mañana se corrio la Maraton Buenos Aires 42k. Foto NA: PRENSA ÑANDU
42k La Maratón Internacional de Buenos Aires reunirá a 16.383 corredores. NA

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