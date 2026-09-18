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El País

Confirmaron el procesamiento por presunto tráfico de estupefacientes

Facundo Leal, extitular de Arsat, quedó a las puertas de un juicio

La Cámara de Casación rechazó la apelación del exfuncionario, detenido en mayo pasado. Durante los allanamientos aparecieron dólares, equipos de espionaje y drogas.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT
Facundo Leal, expresidente de ARSAT Facundo Leal, expresidente de ARSAT Archivo -

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