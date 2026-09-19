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El País

Busca debilitar la rendición de cuentas

Milei avanza con un blindaje para la SIDE y los jefes militares

Según el proyecto, el Presidente ya no será quien defina la política de inteligencia. Macri había recibido más de una decena de denuncias de espionaje por tener ese rol.

Por Luciana Bertoia
milei Auguadra Archivo -

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