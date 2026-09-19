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Por la fecha 10 de la Zona B

River vs Huracán, hoy en vivo por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario y el Globo se miden en el Monumental por una nueva fecha del certamen doméstico. Las formaciones de Leonardo Ponzio y Diego Martínez. Cómo seguirlo por televisión y on line.

Huracán vs River
NICOLAS ABOAF

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