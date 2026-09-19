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Sociedad

El conductor resultó herido y se le harán exámenes toxicológicas en el hospital Vélez Sarsfield

Liniers: manejaba borracho, provocó un choque en cadena y volcó su auto

El accidente involucró tres vehículos. El responsable debió ser rescatado por bomberos y trasladado al hospital con un golpe en la cabeza.

Liniers: un conductor manejó borracho, chocó y volcó. Capturas de Video

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