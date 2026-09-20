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La tecnología robótica avanza en China y se mete en la vida cotidiana
Un día entero en el futuro
Robots humanoides que sirven café o que rompen récords en atletismo. Las mascotas que se vienen. El efectivo y la tarjeta de crédito, dos especies en extinción.
Por
Celeste del Bianco
20 de septiembre de 2026 - 00:27
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La robótica china avanza en la cotidianeidad.
Zhou Mu
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