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El País

Visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene agenda confirmada

Entre las actividades habrá dos eventos potencialmente incómodos para el gobierno de Milei: la visita al Cottolengo Don Orione y un encuentro con referentes del mundo del trabajo.

Papa León XIV-09/05/2025
EFE. EFE

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