Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

La agenda bonaerense en Estados Unidos

Axel Kicillof llevó su receta alternativa a Milei a empresarios y bonistas de Nueva York

El gobernador y su comitiva mantuvieron encuentros con posibles inversores, pero también con académicos. Este miércoles buscará la foto con Zhoran Mamdani y Pedro Sánchez.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Kicillof
Kicillof encabezó una charla con académicos en la universidad The New School. Kicillof Prensa

Últimas Noticias

Reunión en Casa de Gobierno con sindicatos y expertos en energía nuclear

Kicillof sobre Nucleoeléctrica: “Venderla es un error, regalarla es delito”

Por Marcial Amiel
Se trata de César Oscar Lencina

Un comodoro en Ciencia y Tecnología

El Xeneize recibió una multa económica

La AFA falló a favor de Boca y desestimó el reclamo de Vélez por Copa Argentina

Fiel a su estilo, el presidente de EE.UU. advirtió ante la ONU que "Cuba caerá"

Trump amenaza con recurrir a su “poderío militar” si la región no se alinea

Por Guido Vassallo

Exclusivo para

La dimensión humana del industricidio

La voz de los trabajadores: el Congreso se hizo eco de los despidos y la crisis

Por Laura Vales
Alex Karp --CEO de la empresa-- dijo que así se controlarían sus riesgos

Palantir nacionalizar los laboratorios de IA

De ex convicto a novelista y cineasta

Festival de San Sebastián: la “serie negra” de José Giovanni

Por Luciano Monteagudo
Se llevan casi 15 por ciento del salario promedio

Servicios esenciales en alza

Por Mara Pedrazzoli

El País

Se trata de César Oscar Lencina

Un comodoro en Ciencia y Tecnología

Comenzará el 30 de septiembre

ESMA: se reprogramó el inicio del juicio por el robo de bienes a los desaparecidos

Por Luciana Bertoia
La dimensión humana del industricidio

La voz de los trabajadores: el Congreso se hizo eco de los despidos y la crisis

Por Laura Vales
La cargada agenda del Papa en el país

El lunes 9 de noviembre será feriado por la visita de León XIV a la Argentina

Economía

Los industriales no logran que el Gobierno entienda la crisis sectorial

La UIA admite que Milei puede perder la elección

Por Leandro Renou
Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses

Provincias exploran alternativas ante la mora

Una empresa del grupo Techint, liderado por Paolo Rocca

Tecpetrol enumeró los problemas del gobierno de Milei

El FMI en Buenos Aires

El riesgo país, en alza

Sociedad

Ataques y respaldos a la jueza que declaró inconstitucional la baja en la edad de punibilidad

“Es un acto de estricto apego a derecho”

Por Santiago Brunetto
Ocurrió en un micro mientras regresaban de un viaje escolar

Conmoción en Perú por una agresión sexual en manada a un chico de 16 años

Alex Karp --CEO de la empresa-- dijo que así se controlarían sus riesgos

Palantir nacionalizar los laboratorios de IA

En la Asamblea de la ONU insistió en rechazar cualquier “esquema globalista de control”

Trump quiere que nadie se interponga en el camino de la IA

Por Pablo Esteban

Deportes

El Xeneize recibió una multa económica

La AFA falló a favor de Boca y desestimó el reclamo de Vélez por Copa Argentina

Derrotaron a Chile en sus respectivas finales

Una sana costumbre: oro para Las Leonas y Los Leones en los Suramericanos Santa Fe 2026

En el Apertura y Clausura 2027 las semifinales serán en cancha neutral

Cambios para los torneos Apertura y Clausura 2027

Cambios para recibir a Burkina Faso y Benín

La AFA modificó la fecha de la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi