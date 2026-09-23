Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Se trata de César Oscar Lencina
Un comodoro en Ciencia y Tecnología
El flamante funcionario mileísta es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador.
23 de septiembre de 2026 - 00:10
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El comodoro César Lencina, nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología.
Archivo -
Últimas Noticias
El Xeneize recibió una multa económica
La AFA falló a favor de Boca y desestimó el reclamo de Vélez por Copa Argentina
Fiel a su estilo, el presidente de EE.UU. advirtió ante la ONU que "Cuba caerá"
Trump amenaza con recurrir a su “poderío militar” si la región no se alinea
Por
Guido Vassallo
La agenda bonaerense en Estados Unidos
Axel Kicillof llevó su receta alternativa a Milei a empresarios y bonistas de Nueva York
Por
María Belén Robledo
Comenzará el 30 de septiembre
ESMA: se reprogramó el inicio del juicio por el robo de bienes a los desaparecidos
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
La dimensión humana del industricidio
La voz de los trabajadores: el Congreso se hizo eco de los despidos y la crisis
Por
Laura Vales
Alex Karp --CEO de la empresa-- dijo que así se controlarían sus riesgos
Palantir nacionalizar los laboratorios de IA
De ex convicto a novelista y cineasta
Festival de San Sebastián: la “serie negra” de José Giovanni
Por
Luciano Monteagudo
Se llevan casi 15 por ciento del salario promedio
Servicios esenciales en alza
Por
Mara Pedrazzoli
El País
Comenzará el 30 de septiembre
ESMA: se reprogramó el inicio del juicio por el robo de bienes a los desaparecidos
Por
Luciana Bertoia
La dimensión humana del industricidio
La voz de los trabajadores: el Congreso se hizo eco de los despidos y la crisis
Por
Laura Vales
La cargada agenda del Papa en el país
El lunes 9 de noviembre será feriado por la visita de León XIV a la Argentina
El perfil del reemplazo de Alejandro Vilches
Quién es Pablo Di Liscia, el nuevo secretario de Discapacidad con pasado en el PRO
Economía
Los industriales no logran que el Gobierno entienda la crisis sectorial
La UIA admite que Milei puede perder la elección
Por
Leandro Renou
Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses
Provincias exploran alternativas ante la mora
Una empresa del grupo Techint, liderado por Paolo Rocca
Tecpetrol enumeró los problemas del gobierno de Milei
El FMI en Buenos Aires
El riesgo país, en alza
Sociedad
Ataques y respaldos a la jueza que declaró inconstitucional la baja en la edad de punibilidad
“Es un acto de estricto apego a derecho”
Por
Santiago Brunetto
Ocurrió en un micro mientras regresaban de un viaje escolar
Conmoción en Perú por una agresión sexual en manada a un chico de 16 años
Alex Karp --CEO de la empresa-- dijo que así se controlarían sus riesgos
Palantir nacionalizar los laboratorios de IA
En la Asamblea de la ONU insistió en rechazar cualquier “esquema globalista de control”
Trump quiere que nadie se interponga en el camino de la IA
Por
Pablo Esteban
Deportes
El Xeneize recibió una multa económica
La AFA falló a favor de Boca y desestimó el reclamo de Vélez por Copa Argentina
Derrotaron a Chile en sus respectivas finales
Una sana costumbre: oro para Las Leonas y Los Leones en los Suramericanos Santa Fe 2026
En el Apertura y Clausura 2027 las semifinales serán en cancha neutral
Cambios para los torneos Apertura y Clausura 2027
Cambios para recibir a Burkina Faso y Benín
La AFA modificó la fecha de la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi