Juan Pablo Capdevielle analiza el fenómeno psicosomático
Cuando el cuerpo se convierte en escenario del malestar
En “El fenómeno psicosomático en la clínica psicoanalítica. Almar para no enfermar”, el especialista indaga en las marcas que ciertas afecciones dejan sobre el organismo y en aquello que las diferencia del síntoma. La medicina, el inconsciente, la escritura sobre la carne y el modo en que la aceleración contemporánea empuja a vivir sin intervalos son algunos de los ejes de una investigación clínica que será presentada el viernes 25 de septiembre en el Museo Xul Solar.