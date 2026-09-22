La psicoanalista mexicana Ana Fabre y su libro "Dar a luz al diferente"
El impacto narcisista cuando el hijo esperado se encuentra con el hijo real
La especialista aborda en su investigación las angustias, los duelos y las transformaciones que atraviesan una familia cuando el hijo que llega no coincide con el que había imaginado. La culpa, la sobreprotección, la mirada social sobre la discapacidad y la necesidad de reconocer al niño más allá del diagnóstico. La autora también interroga las formas en que una cultura construye y mira la diferencia.